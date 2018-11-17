Оператор "Северного потока" сообщил о временных перебоях в поставках газа

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Оператор "Северного потока" сообщил о временных перебоях в поставках газа

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Фото: © РИА Новости

Поставки природного газа в Германию по трубопроводу "Северный поток" временно приостанавливались из-за нарушения электроснабжения. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе компании-оператора Gascade.

Согласно сообщению, инцидент произошёл около 04:00 (06:00 мск) утра в немецком Грайфсвальде. Gascade приняла меры по возобновлению транзита топлива. Неполадки были устранены. Сейчас приём газа в сухопутные отводы от "Северного потока" OPAL и NEL осуществляется в штатном режиме и привычном объёме.

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