Космический корабль с грузом для МКС стартовал в США

С космодрома Уоллопс в американском штате Виргиния стартовала ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus, который доставит на МКС более трёх тонн груза. Трансляцию ведёт NASA.
Старт ракеты был дан в 12:01 мск, на Международную космическую станцию она прибудет 19 ноября. Дважды запуск переносился из-за неблагоприятных погодных условий.
LIFTOFF! @northropgrumman’s #Antares rocket just launched from @NASA_Wallops in Virginia. Heading to @Space_Station, the #Cygnus cargo vehicle will deliver about 7,400 pounds of @ISS_Research and cargo. Watch as it continues its journey into space: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/vpUXFYvK6S— NASA (@NASA) 17 ноября 2018 г.
Ракета Antares после аварии 2014 года была оснащена российскими двигателями РД-181, а в 2016 году полёты возобновились. Как писал Лайф, в начале осени стало известно, что США продолжат покупать ракетные двигатели в России, несмотря на санкции.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени