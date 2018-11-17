Космический корабль с грузом для МКС стартовал в США

Дважды запуск ракеты-носителя переносился из-за неблагоприятных погодных условий.

С космодрома Уоллопс в американском штате Виргиния стартовала ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus, который доставит на МКС более трёх тонн груза. Трансляцию ведёт NASA.

Старт ракеты был дан в 12:01 мск, на Международную космическую станцию она прибудет 19 ноября. Дважды запуск переносился из-за неблагоприятных погодных условий.

Ракета Antares после аварии 2014 года была оснащена российскими двигателями РД-181, а в 2016 году полёты возобновились. Как писал Лайф, в начале осени стало известно, что США продолжат покупать ракетные двигатели в России, несмотря на санкции.