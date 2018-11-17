Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на багаже

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Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на багаже

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Сотрудники пункта пропуска Жуляны обратили внимание на чемодан с "антиукраинской символикой".

Украинские пограничники не пустили в страну россиянина с георгиевской ленточкой на рукоятке багажа. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

<p>Фото: © Госпогранслужбы Украины</p>

Отмечается, что гражданин РФ летел на Украину через Белоруссию. Сотрудники пункта пропуска Жуляны увидели на чемодане "антиукраинскую символику".

Мужчине запретили въезд сроком на три года, несмотря на наличие обратного билета и достаточного количества денег.

Ранее на украинской границе с георгиевской лентой задержали гражданина Молдавии.

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