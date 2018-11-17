Россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на багаже

Сотрудники пункта пропуска Жуляны обратили внимание на чемодан с "антиукраинской символикой".

Украинские пограничники не пустили в страну россиянина с георгиевской ленточкой на рукоятке багажа. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что гражданин РФ летел на Украину через Белоруссию. Сотрудники пункта пропуска Жуляны увидели на чемодане "антиукраинскую символику".

Мужчине запретили въезд сроком на три года, несмотря на наличие обратного билета и достаточного количества денег.

Ранее на украинской границе с георгиевской лентой задержали гражданина Молдавии.