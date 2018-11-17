YouTube заблокировал клип рэпера Хаски на песню "Иуда"

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YouTube заблокировал клип рэпера Хаски на песню "Иуда"

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Фото: © VK/ Хаски

"Ютуб" заблокировал клип российского рэпера Хаски на песню "Иуда". Вместо ролика появилась заглушка следующего содержания: "Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".

Ролик был опубликован в YouTube-канале Хаски 18 апреля и больше полугода находился в свободном доступе. Причины блокировки творения музыканта не сообщаются. Однако в одном из куплетов употребляется нецензурное слово по отношению к гомосексуалам.

<p>Скриншот: YouTube</p>

В октябре "Ютуб" заблокировал фанатский клип Оксимирона "Последний звонок" за отсылку к бойне в керченском колледже, при которой погиб 21 человек. Роскомнадзор счёл, что в нём содержится призыв "принять участие в совершении массовых беспорядков и массовых убийств".

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