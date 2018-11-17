Опубликованы фото с места столкновения автобуса и грузового поезда под Саратовом

В результате происшествия погибли четыре человека, которые находились в автобусе. Ещё трое получили травмы.

Опубликованы фото с места столкновения автобуса и грузового поезда в Саратовской области, в результате которого погибло четыре человека. По информации местного издания "Взгляд-инфо", инцидент произошёл около 12:00 мск на нерегулируемом переезде в 15 километрах от границы с Казахстаном.

Всего в автобусе с казахстанскими номерами, следовавшем из Саратова в Уральск, было семь человек — три человека получили травмы, в том числе и водитель. Ситуацию взял на особый контроль губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Как ранее писал Лайф, все находившиеся в автобусе — граждане Казахстана.