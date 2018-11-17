Минэнерго назвало причину пожара на НПЗ в Москве

Возгорание печи установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов стало причиной пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом говорится в докладе Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
— Произошло возгорание печи установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов. Причина: прогар змеевика печи, — говорится в документе.
Напомним, в Москве произошёл сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. Спустя несколько часов столичный главк МЧС РФ сообщил о том, что возгорание ликвидировано.
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