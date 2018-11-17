Российская фигуристка Тарасова попала в больницу, ударившись челюстью об лёд

Рекордсменка столкнулась с другим спортсменом при заходе на прыжок и упала на подбородок.

Российская фигуристка Евгения Тарасова, которая выступает в спортивной паре с Владимиром Морозовым, получила травму на тренировке. Об сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Во время занятий Тарасова столкнулась с другим фигуристом при заходе на прыжок и ударилась подбородком. Продолжить тренировку фигуристка не смогла, её доставили в больницу и наложили швы.

— По словам Максима Транькова, который тренирует пару Евгения Тарасова— Владимир Морозов, спортсменка продолжит выступление на Гран-при, — отметили при этом в федерации.

Напомним, фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд на Гран-при России.