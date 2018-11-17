В США похоронили создателя вселенной Marvel Стэна Ли

Согласно желанию "отца комиксов", на церемонии присутствовали только члены его семьи.

В США состоялись похороны создателя вселенной Marvel Стэна Ли, который придумал Фантастическую четвёрку, Человека-паука, Мстителей, людей X и множество других персонажей.

— Стэн всегда настаивал, что не хочет пышных открытых похорон, поэтому его семья попрощалась с ним во время частной закрытой церемонии, — говорится в пресс-релизе компании POW! Entertainment, сооснователем которой был Ли.

Кинокомпания заявила о намерении организовать памятные мероприятия в честь создателя Marvel для широкой публики в ближайшее время. Для его поклонников уже создана "Стена памяти Стэна Ли" — сайт, на котором отображаются посты с определёнными хештегами из "Фейсбука", "Твиттера" и "Инстаграма".

Напомним, Стэн Ли умер 12 ноября на 96-м году жизни. Он скончался в медицинском центре Седарс-Синай в Калифорнии, куда его доставили на скорой помощи.