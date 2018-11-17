В Чёрном море экипажи 15 кораблей подняли по тревоге для учений

В тренировочные манёвры вошли такие задачи, как отражение воздушных атак и приготовление корабля к заступлению на боевое дежурство.

Экипажи кораблей и катеров Черноморского флота из Севастополя и Новороссийска были подняты по тревоге в рамках учения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя ЧФ Алексея Рулёва.

— Экипажи 15 надводных кораблей и катеров флота в ходе учения отработали действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу, применению оружия и выходу из пункта базирования, — сказал Рулёв.

По его словам, проверяющие отметили действия боевых постов при объявлении боевой тревоги, экстренного выхода из пункта базирования, отражения атак с воздуха и приготовления судна к заступлению на боевое дежурство.

В тренировочных манёврах приняли участие гвардейский ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Пытливый" и "Сметливый", малый ракетный корабль "Вышний Волочек" и ракетный катер "Набережные Челны".

В сентябре ВМФ России проводил учения в Средиземноморье с запуском глубинных бомб.