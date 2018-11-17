В Якутии оленеводов вынесло в открытое море на льдине

Читайте также

В Якутии оленеводов вынесло в открытое море на льдине

252

Фото: © РИА Новости/Фред Гринберг

Кусок льда оторвался, когда местные жители вышли на рыбалку. Они смогли передать свои координаты.

В Якутии 8 оленеводов унесло в море Лаптевых на льдине, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.

Это случилось у острова Большой Ляховский Булунского района. Все восемь человек работают в сельскохозяйственном кооперативе "Мултук" и занимаются разведением оленей.

На льдине они рыбачили. Оленеводы связались по спутниковому телефону с главой общины "Мултук" и сообщили свои координаты. МЧС ведёт поиски.

Ранее в этом ведомстве предлагали заставить россиян платить за своё спасение.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×