В Якутии оленеводов вынесло в открытое море на льдине

Кусок льда оторвался, когда местные жители вышли на рыбалку. Они смогли передать свои координаты.

В Якутии 8 оленеводов унесло в море Лаптевых на льдине, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.

Это случилось у острова Большой Ляховский Булунского района. Все восемь человек работают в сельскохозяйственном кооперативе "Мултук" и занимаются разведением оленей.

На льдине они рыбачили. Оленеводы связались по спутниковому телефону с главой общины "Мултук" и сообщили свои координаты. МЧС ведёт поиски.

Ранее в этом ведомстве предлагали заставить россиян платить за своё спасение.