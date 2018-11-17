Число жертв ДТП с автобусом и поездом под Саратовом выросло до пяти

Выжившая в результате столкновения автобуса в грузовым поездом в Саратовской области девушка скончалась по дороге в больницу. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Раненую пассажирку достали из искорёженного автобуса, после чего она впала в состояние комы. Девушку вместе с двумя другими пострадавшими было решено госпитализировать, но до больницы она не дожила.

Ранее Лайф писал, что автобус с казахстанскими номерами следовал из Саратова в Уральск. В нём находилось семь человек. На железнодорожном переезде в районе посёлка Озинки водитель решил проскочить перед локомотивом, но не успел. В результате столкновения с поездом четверо пассажиров автобуса скончались на месте, остальные получили травмы.