"Северный поток" возобновил работу в полном объёме

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"Северный поток" возобновил работу в полном объёме

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Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В компании-операторе подтвердили факт, что поставки природного газа полностью восстановлены.

Компания Gascade — оператор газотранспортной сети, принимающей газ из "Северного потока", — сообщила, что поставки природного газа по нему восстановлены в полном объёме. Об этом сообщает РИА "Новости".

Системы вновь вводятся в эксплуатацию после ночного сбоя в электроснабжении.

— Да, — ответили в компании на вопрос агентства, в полном ли объёме восстановлены поставки природного газа по "Северному потоку" в настоящее время.

Напомним, ранее оператор "Северного потока" сообщил о временных перебоях в поставках газа.

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