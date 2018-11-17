"Северный поток" возобновил работу в полном объёме

В компании-операторе подтвердили факт, что поставки природного газа полностью восстановлены.

Компания Gascade — оператор газотранспортной сети, принимающей газ из "Северного потока", — сообщила, что поставки природного газа по нему восстановлены в полном объёме. Об этом сообщает РИА "Новости".

Системы вновь вводятся в эксплуатацию после ночного сбоя в электроснабжении.

— Да, — ответили в компании на вопрос агентства, в полном ли объёме восстановлены поставки природного газа по "Северному потоку" в настоящее время.

Напомним, ранее оператор "Северного потока" сообщил о временных перебоях в поставках газа.