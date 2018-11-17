В Саратове простились с членами экипажа разбившегося в Подмосковье Ан-148

Отпевание двух авиатехников и стюардессы прошло в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

В Саратове состоялась церемония прощания с Андреем Ревякиным, Олегом Сергеевым и Викторией Коваль — членами экипажа Ан-148, погибшими при крушении 11 февраля в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе "Саратовских авиалиний", которым принадлежал самолёт.

С авиатехниками и стюардессой простились в храме Покрова Пресвятой Богородицы. После обряда отпевания состоялась гражданская панихида.

Напомним, Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья вскоре после взлёта. На борту самолёта находился 71 человек. Все погибли. Похороны трёх членов экипажа потерпевшего крушение лайнера состоялись вчера, 16 ноября, в Симферополе и в Москве