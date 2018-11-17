В Чувашии девятилетний мальчик утонул в бассейне спортшколы

В Чувашии девятилетний мальчик утонул в бассейне спортивной школы. Как сообщили в региональном управлении СК России, инцидент произошёл сегодня утром в городе Новочебоксарске.
Как стало известно, в бассейн ребёнка привёл отец и остался ждать сына в холле. Примерно в 10:30 ребёнок ушёл под воду.
— Это заметили другие посетители и вытащили его из воды. Несмотря на все попытки оказать первую помощь, мальчик скончался, — сообщили в ведомстве.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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