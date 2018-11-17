Греф заявил, что россияне за год стали больше тратить

Президент Сбербанка отметил, что граждане РФ стали чаще брать кредиты благодаря появившейся уверенности.

Россияне стали больше тратить по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в эфире канала "Россия 1".

— Люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить, — сказал Греф.

Он отметил, что россияне стали чаще брать кредиты благодаря появившейся уверенности. Греф добавил, что внутренний спрос сейчас ниже, чем хотелось бы, но всё же растёт — так же, как и доходы граждан.

Ранее глава Сбербанка допустил повышение ставок по ипотеке в начале 2019 года.