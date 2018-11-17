Чуть не сдуло. В Петербурге канатоходец прошёл между двумя многоэтажками

Жители Петербурга сегодня стали невольными зрителями шокирующего представления — мужчина прошёл по длинному канату, натянутому между двумя многоэтажками на проспекте Энгельса. Происходящее очевидцы опубликовали в соцсетях.
На кадрах видно, как акробата несколько раз сдувает ветром с каната и он повисает на страховке. Каждый раз "человек-паук" снова поднимается на трос и продолжает своё путешествие. При этом, по словам очевидцев, канатоходец дошёл до конца, а затем развернулся и направился обратно.
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