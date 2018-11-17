Священников УПЦ МП стали приглашать на "разговор" в СБУ

В Украинской православной церкви Московского патриархата служителям рекомендовали идти на такой разговор вместе с адвокатом и не бояться.

Глава юридического отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Александр Бахов рассказал, что многих епископов приглашают в Службу безопасности Украины (СБУ) для "разговора" или "беседы". Об этом он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

Он отметил, что такой формы общения, как "разговор", в законодательстве не существует и на такую "беседу" в СБУ лучше идти с адвокатом.

— Дорогие владыки и отцы, сомневаюсь, что они с вами о Боге будут говорить! В связи с этим помните! Самое первое и главное — не бойтесь! Вы имеете право знать, кто вас вызывает, куда, почему, для чего и в качестве кого, — отметил он.

Также он добавил, что такое "приглашение" нужно просить принимать по почте, "способом, предусмотренным законодательством". И ещё отец Алексей призвал, чтобы на подобные "разговоры" священники ходили с адвокатом и не свидетельствовали против себя, членов семьи или родственников.

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