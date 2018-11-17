Мосгордума предложит запретить судимым работать в игровых комнатах ТЦ

На данный момент работа площадок для детей никак не регулируется, так же нет и единых требований к сотрудникам.

Депутаты Мосгордумы планируют направить в Госдуму законопроект, согласно которому к присмотру за детьми в игровых комнатах торговых центров будут допускаться только лица, не имеющие судимости. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.

— Уверен, что наши федеральные коллеги поддержат инициативу, поскольку проблема регулирования работы детских игровых комнат актуальна для всех крупных городов России, — сказал Шапошников.

Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время работа площадок для детей в ТЦ никак не регулируется. К тому же нет единых требований к сотрудникам, которые присматривают за детьми.

Как отметил Шапошников, на законодательном уровне должно быть закреплено, что к присмотру за детьми в игровых комнатах можно допускать только тех, кто не имеет судимости.

Как ранее рассказывал Лайф, мэр Москвы Сергей Собянин открыл самую крупную детскую площадку Москвы.