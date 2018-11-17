В Петербурге из детской больницы похитили младенца

По словам матери малышки, её украла 36-летняя женщина, по документам которой она рожала.

В Петербурге из детской больницы № 1 на Авангардной улице похитили двухмесячную девочку. Обстоятельства запутанной истории узнал портал "Невские новости".

Украденная малышка появилась на свет 20 сентября в роддоме на улице Орджоникидзе. Её мать, 24-летняя гражданка Узбекистана, находилась в России нелегально и, опасаясь последствий, предоставила в медучреждение документы 36-летней землячки. Врачи не заметили подлога — несмотря на значительную разницу в возрасте, женщины очень похожи внешне.

Врачи диагностировали у младенца врождённый порок сердца и перевели в детскую больницу № 1 на Авангардной улице, где девочке провели операцию. 14 ноября малышку из реанимационного отделения забрали. Согласно документам, это сделала "мать".

Сейчас полиция ищет новорождённую девочку и похитительницу.