Меркель признала ошибки Берлина в миграционной политике

На встрече с жителями города Хемница она отметила, что правительство вовремя не определило перечень стран, откуда безопасно принимать беженцев.

Канцлер Германии Ангела Меркель признала ошибки в миграционной политике во время посещения города Хемница, где летом прошли беспорядки из-за убийства местного жителя. Об этом сообщает DW.

В частности, в своём выступлении перед жителями Меркель заявила, что правительство вовремя не позаботилось о признании ряда стран и регионов мира "безопасными" для приёма оттуда беженцев. Это позволило бы сократить приток мигрантов. Также она разъяснила, почему не приехала раньше на встречу с жителями Хемница.

— Потому что, с одной стороны, накануне выборов в бундестаг я видела, сколько противоречий у других вызывает моя персона. С другой стороны, я хотела приехать в Хемниц, но не в тот момент, когда там царила накалённая атмосфера, — рассказала канцлер, цитату приводит Еuronews.

Меркель отметила, что даже сейчас видит, что её визит вызывает противоречивые чувства у местных жителей. Во время визита канцлера прошёл митинг сторонников отставки Меркель.

Напомним, по Хемницу прокатилась волна беспорядков после убийства местного жителя 26 августа, в котором обвинили мигрантов.