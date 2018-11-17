В результате авиаудара коалиции США в Сирии погибло 40 мирных жителей

В результате очередного авиаудара возглавляемой США международной коалиции на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибло 40 мирных жителей, большинство из которых женщины и дети. Об этом сообщает SANA.
По данным агентства, самолёты коалиции подвергли бомбардировке населённый пункт Ба-Каан, расположенный в окрестностях города Хаджин.
На этой неделе США и их союзники практически ежедневно наносят удары по различным населённым пунктам в Дейр-эз-Зоре. Так, 15 ноября, самолёты коалиции разбомбили деревни Бу-Бадран и ас-Суса, погибло 17 мирных жителей. А 12 ноября были нанесены удары по деревне Шаафа, в результате чего погибло 60 человек.
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