В результате авиаудара коалиции США в Сирии погибло 40 мирных жителей

Читайте также

В результате авиаудара коалиции США в Сирии погибло 40 мирных жителей

230

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

По данным СМИ, Вашингтон и его союзники подвергли бомбардировке населённый пункт Ба-Каан.

В результате очередного авиаудара возглавляемой США международной коалиции на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибло 40 мирных жителей, большинство из которых женщины и дети. Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, самолёты коалиции подвергли бомбардировке населённый пункт Ба-Каан, расположенный в окрестностях города Хаджин.

На этой неделе США и их союзники практически ежедневно наносят удары по различным населённым пунктам в Дейр-эз-Зоре. Так, 15 ноября, самолёты коалиции разбомбили деревни Бу-Бадран и ас-Суса, погибло 17 мирных жителей. А 12 ноября были нанесены удары по деревне Шаафа, в результате чего погибло 60 человек.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×