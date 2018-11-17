Ходят тут, топчут! Нижегородская уборщица заставила посетителей разуваться

Люди, пришедшие за покупками, отнеслись с пониманием к работнице и ходили по помещению в носках.

В Нижегородской области уборщица в продуктовом магазине заставила посетителей разуваться на входе после того, как протёрла полы. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород".

В один момент на коврике у входа скопилось уже несколько пар ботинок, и только что пришедшим было не очень удобно снимать обувь.

В основном посетители отнеслись с пониманием у к уборщице и послушно ходили по помещению в одних носках.

Кому-то из пришедших ситуация показалась очень забавной, и они начали фотографироваться босиком, чтобы потом показать это друзьям.

Таким дисциплинарным методом сотруднице магазина удалось сохранить пол в чистоте до конца рабочей смены.

Ранее Лайф рассказывал о жительнице Омска, которая родила в супермаркете, не отходя от кассы.