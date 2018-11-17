Ходят тут, топчут! Нижегородская уборщица заставила посетителей разуваться

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Ходят тут, топчут! Нижегородская уборщица заставила посетителей разуваться

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Люди, пришедшие за покупками, отнеслись с пониманием к работнице и ходили по помещению в носках.

В Нижегородской области уборщица в продуктовом магазине заставила посетителей разуваться на входе после того, как протёрла полы. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород".

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/wall-31980961_703888" target="_blank">Типичный Нижний Новгород</a></p>

В один момент на коврике у входа скопилось уже несколько пар ботинок, и только что пришедшим было не очень удобно снимать обувь.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/wall-31980961_703888" target="_blank">Типичный Нижний Новгород</a></p>

В основном посетители отнеслись с пониманием у к уборщице и послушно ходили по помещению в одних носках.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/wall-31980961_703888" target="_blank">Типичный Нижний Новгород</a></p>

Кому-то из пришедших ситуация показалась очень забавной, и они начали фотографироваться босиком, чтобы потом показать это друзьям.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/wall-31980961_703888" target="_blank">Типичный Нижний Новгород</a></p>

Таким дисциплинарным методом сотруднице магазина удалось сохранить пол в чистоте до конца рабочей смены.

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