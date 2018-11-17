В США захотели однажды поздравить Украину со вступлением в НАТО

На заседании Комиссии стратегического партнёрства 16 ноября госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Украины Павел Климкин обсудили стремление Киева вступить в НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Министерств иностранных дел Незалежной.

Согласно пресс-релизу, Украина в очередной раз подтвердила, что членство в Североатлантическом альянсе остаётся её стратегическим приоритетом.

— США приветствуют стремление Украины вступить в НАТО, которое было зафиксировано в Бухарестской декларации 2008 года, и рассчитывают однажды поздравить Украину в качестве полноправного члена альянса, — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщал Лайф, в ходе встречи с Климкиным Помпео заявил, что Вашингтон поможет Украине противостоять "российской агрессии". Стороны также договорились вместе бороться против реализации проекта "Северный поток — 2".