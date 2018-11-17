"Холодомор" приостановили. В украинском городе включили отопление после митингов

Глава администрации заявил, что все жилые дома и социальные учреждения уже обеспечены теплом.

На Украине в городе Смела все жилые дома и соцучреждения обеспечены теплом. Об этом рассказал журналистам мэр Смелы.

— На 100% всё подключено. И коммунальные предприятия, и дома, где живут люди, их у нас 152, все обеспечены теплом, — подчеркнул он.

Цыбко уточнил, что тепло подключено в детских садах, школах и больницах. И учебный процесс в образовательных учреждениях будет восстановлен в понедельник. Также мэр добавил, что в городе "чрезвычайное положение уже сняли".

Напомним, Порошенко потребовал немедленно обеспечить теплом Смелу, где устроили "холодомор". Жители города проводили акции протеста, на которых жгли шины. Они даже захватывали котельные, чтобы запустить отопление.