В Индии при столкновении автобуса с грузовиком погибло шесть туристов

В Индии недалеко от города Хубли-Дхарвад, штат Карнатака, по меньшей мере шесть человек погибли и более десяти пострадали после лобового столкновения автобуса с грузовиком. Об этом сообщает канал NDTV.
Bus collides with lorry in Karnataka's Hubli; 6 dead, 10 injured https://t.co/PcZLp7Hy3A pic.twitter.com/w1lmC6VTU0— NDTV (@ndtv) November 17, 2018
Пострадавших доставили в больницу Медицинского института штата Карнатака. Полиция проводит проверку по факту инцидента.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Индии в ДТП с грузовиком и мотоциклами погибло не менее 12 человек.
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