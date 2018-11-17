В Индии при столкновении автобуса с грузовиком погибло шесть туристов

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В Индии при столкновении автобуса с грузовиком погибло шесть туристов

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Пострадавших с серьёзными травмами доставили в больницу Медицинского института штата Карнатака.

В Индии недалеко от города Хубли-Дхарвад, штат Карнатака, по меньшей мере шесть человек погибли и более десяти пострадали после лобового столкновения автобуса с грузовиком. Об этом сообщает канал NDTV.

Пострадавших доставили в больницу Медицинского института штата Карнатака. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Индии в ДТП с грузовиком и мотоциклами погибло не менее 12 человек.

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