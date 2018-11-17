Лавров считает, что Запад пытается превратить Балканы в "плацдарм против России"

Говоря о Сербии, глава российского МИД отметил, что на Белград оказывается давление с целью "свернуть" сотрудничество с РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Запад пытается превратить Балканские страны в "ещё один плацдарм против России", требуя от государств в этом регионе выбирать между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем. Об этом он заявил в интервью газете Telegraf, сообщается на сайте ведомства.

Лавров отметил, что на Белград давление оказывается с целью "свернуть взаимовыгодное сотрудничество" с Россией, однако сербской стороне удаётся противостоять этому. Также министр добавил, что в Москве ценят "самостоятельный и многовекторный" политический курс Сербии.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявлял, что решение проблемы Косова и Метохии невозможно без участия России как постоянного члена Совбеза ООН. Как писал Лайф, находясь в Париже, президент РФ Владимир Путин провёл короткую встречу с лидером Косова Хашимом Тачи. Российский лидер подтвердил, что Москва поддержит соглашение между Косовом и Сербией, если оно будет достигнуто.