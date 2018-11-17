Не обеспечил людей дровами. Кожемяко снял с поста главу Приморского лесничества

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко снял с должности руководителя краевого учреждения "Приморское лесничество" Дмитрия Семикина за провал в обеспечении населения дровами. Решение он принял во время сегодняшней рабочей поездки в Чугуевский район, получив ряд жалоб в ходе встречи с населением и коллективами социальных учреждений, а также после встречи с руководителями предприятий лесопромышленного комплекса.

По словам местных жителей, дрова продаются по завышенным ценам, а привозятся нераспиленными. Старикам, которые распилить их сами не могут, приходится нанимать людей, а квитанции за это не дают, поэтому компенсацию пенсионеры получить тоже не могут.

— В понедельник выйдет приказ, я не позволю никому так работать. Мы сейчас бежим вслед уходящему поезду, зима на носу, а у нас проблема с дровами, — сказал Кожемяко.

Врио Приморья при этом заверил, что ситуация в любом случае будет решена.

Как ранее писал Лайф, соцопросы показывают лидерство Кожемяко в предвыборной кампании в Приморье.