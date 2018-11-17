"Выловили". Тренер Загитовой рассказала, как та хотела сбежать в коньках

Также Тутберидзе открыла секрет, как мотивирует учениц для достижения мировых побед.

Тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала о трудностях воспитания чемпионок. В качестве примера она привела один случай, когда юная спортсменка решила отказаться от тренировок.

— Она (Алина Загитова. — Прим. ред.) у нас убежала в коньках на поле, мы её выловили, убедили, что всё-таки надо продолжать кататься, и в итоге она стала олимпийской чемпионкой, — приводит Sports.ru слова Тутберидзе в эфире Первого канала.

Чтобы мотивировать на победу своих учениц, Тутберидзе говорит им, что за работу они получат "это, это и это". И после того, как они достигают побед, она ещё раз спрашивает своих учениц.

— Обманула?

— Нет, — отвечают её ученицы.

Напомним, накануне Загитова с мировым рекордом выиграла короткую программу на Гран-при России.