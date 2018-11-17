Во Франции во время массового протеста против роста цен на топливо погиб человек

На демонстрации вышло около 120 тысяч транспортных служащих в рабочих жёлтых жилетах.

Во Франции во время акции протеста против повышения роста цен на бензин погиб один человек и несколько получили ранения. Об этом сообщает Би-би-си.

Benoit apprend aux personnes mobilisées le décès d’une participante du mouvement des gilets jaunes en Savoie. Une minute de silence est observée. #giletsjaunes @ouestfrance35 pic.twitter.com/lCRLelRZZQ — Jeanne Nicolle-Annic (@Jeannecolleni) November 17, 2018

Отмечается, что на две тысячи локаций вышло около 120 тысяч транспортных служащих в рабочих жёлтых жилетах.

Протестующие обвиняют президента Эмманюэля Макрона в том, что он забыл о "маленьких людях". Сообщается, что власти не будут останавливать протесты, но не допустят того, чтобы на дорогах было парализовано движение.

Ранее сообщалось о том, что во Франции задержали шестерых человек, готовивших покушение на Макрона.