Во Франции во время массового протеста против роста цен на топливо погиб человек

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Во Франции во время массового протеста против роста цен на топливо погиб человек

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На демонстрации вышло около 120 тысяч транспортных служащих в рабочих жёлтых жилетах.

Во Франции во время акции протеста против повышения роста цен на бензин погиб один человек и несколько получили ранения. Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что на две тысячи локаций вышло около 120 тысяч транспортных служащих в рабочих жёлтых жилетах.

Протестующие обвиняют президента Эмманюэля Макрона в том, что он забыл о "маленьких людях". Сообщается, что власти не будут останавливать протесты, но не допустят того, чтобы на дорогах было парализовано движение.

Ранее сообщалось о том, что во Франции задержали шестерых человек, готовивших покушение на Макрона.

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