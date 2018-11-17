Житель Ростовской области украл картины и устроил дома выставку

Однако долго наслаждаться произведениями искусства обвиняемый не смог — вскоре на его след вышли правоохранители.

В Ростовской области поймали ранее судимого мужчину, который украл ценные картины и развесил их дома. Ценитель искусства также прихватил из квартиры строительные инструменты и бытовую технику. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, вор-эстет выждал, пока в доме никого не будет, отжал дверь и забрался в помещение. После чего 31-летний мужчина загрузил приглянувшиеся ему ценные вещи в багажник машины и уехал. Избавляться от украденного он не стал, а устроил выставку картин у себя дома. Однако долго наслаждаться произведениями искусства обвиняемый не смог — вскоре на его след вышли правоохранители.

— Когда сотрудники уголовного розыска задерживали фигуранта по его месту жительства, обнаружили, что злоумышленник является ценителем искусства, он разместил украденные картины по всему своему дому, — рассказали в МВД.

Украденные ценности вернули хозяину, а против вора-эстета завели уголовное дело по статье "Кража".