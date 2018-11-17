"Даже автографы просят". Аптека стала достопримечательностью после визита Путина

Работники фармацевтической точки рассказали, что люди стали часто заходить и расспрашивать о президенте.

Аптека в городе Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) стала местной достопримечательностью после того, как её неожиданно посетил президент РФ Владимир Путин. Об этом сотрудники аптеки рассказали агентству РИА "Новости".

— К нам в аптеку начался поток людей, причём часто приходят не за лекарствами, а спросить о визите президента, даже автографы некоторые у нас просили, — рассказали фармацевты.

Работница аптеки Людмила рассказала, что визит президента стал для сотрудников неожиданностью, но приятной.

— Сначала, как увидели, было сродни шоку. Но от президента веяло доброжелательностью, хорошим парфюмом, не было никакого высокомерия, — сказала женщина.

Путин обсудил с персоналом работу аптеки и отметил, что сама фармацевтическая точка очень приятная.

Президент решил посетить аптеку после совещания по проблемам лекарственного обеспечения. Он отметил, что хотел убедиться в наличии необходимого набора медикаментов в свободной продаже и по доступным ценам.