Спасительная себяшка. Американец избежал 99 лет тюрьмы благодаря селфи

Бывшая девушка обвинила молодого человека в нападении, однако алиби обеспечил снимок с геолокацией.

Американец Кристофер Прекопия смог спастись от приговора 99 лет тюрьмы благодаря селфи. Как сообщает портал KVUE, с помощью фотографии мужчина смог доказать, что непричастен к покушению на свою бывшую девушку, которая требовала такого наказания для экс-возлюбленного.

По её словам, мужчина якобы вломился к ней в дом, избил, а затем канцелярским ножом вырезал крест на её груди. Обвинение строилось исключительно на словах потерпевшей, в то время как Прекопия утверждал, что в день нападения был вместе с семьёй в 65 километрах от места преступления.

Под залог в 150 тысяч долларов мужчину выпустили из тюрьмы. Позже его мать вспомнила, что в день, когда на девушку напали, они с сыном ужинали в отеле и сделали селфи, которое было опубликовано в соцсетях с геолокацией.

Это и стало решающим фактором, полицию удалось убедить в невиновности молодого человека. Спустя некоторое время выяснилось, что подобным обвинением девушка хотела отомстить экс-возлюбленному.