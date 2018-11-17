Трамп опроверг информацию о его сомнениях в преданности Пенса

Ранее сообщалось, что американскому лидеру советовали найти другого соратника для участия в выборах в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп назвал сфабрикованной новость газеты The New York Times о том, что он усомнился в преданности своего заместителя Майкла Пенса. Об этом сообщает телеканал CNN.

— Я не сомневаюсь в его лояльности. Он лоялен на 100%. Это сфабрикованная новость... типичная сфабрикованная новость The New York Times, — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленных источников в администрации президента США писала, что в последнее время Трамп неоднократно спрашивал у своего окружения, считают ли они Пенса лояльным. По данным издания, американскому лидеру советовали найти другого соратника для участия в выборах в 2020 году.