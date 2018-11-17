В Петербурге арестовали подростка, которого подозревают в поджоге школьницы

Сегодня в Санкт-Петербурге по решению суда арестовали 15-летнего подростка, который задержан по подозрению в поджоге школьницы. Девушка получила ожоги 30% поверхности тела. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов (ОПС).
Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжёлого вреда здоровью девушки. Сейчас сотрудники ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу выясняют причины возгорания одежды на школьнице.
Следствие предполагает, что арестованный подросток облил спиртосодержащей жидкостью свою 14-летнюю знакомую и поджёг.
Ранее Лайф рассказывал о случае, когда друзья случайно подожгли парня, вышедшего из тюрьмы.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени