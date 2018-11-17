В Петербурге арестовали подростка, которого подозревают в поджоге школьницы

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В Петербурге арестовали подростка, которого подозревают в поджоге школьницы

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Фото © Flickr/Brian Turner

По версии следствия, он сначала облил девочку спиртом. Его заключили под стражу до середины января следующего года.

Сегодня в Санкт-Петербурге по решению суда арестовали 15-летнего подростка, который задержан по подозрению в поджоге школьницы. Девушка получила ожоги 30% поверхности тела. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов (ОПС).

Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжёлого вреда здоровью девушки. Сейчас сотрудники ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу выясняют причины возгорания одежды на школьнице.

Следствие предполагает, что арестованный подросток облил спиртосодержащей жидкостью свою 14-летнюю знакомую и поджёг.

Ранее Лайф рассказывал о случае, когда друзья случайно подожгли парня, вышедшего из тюрьмы.

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