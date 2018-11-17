"Авакова — на нары!" В Киеве разрисовали забор у особняка главы МВД

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"Авакова — на нары!" В Киеве разрисовали забор у особняка главы МВД

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Фото: © Facebook/Oleksandr Masovets

Демонстранты назвали украинского министра вором и мусором, а также оставили на воротах его дома надпись: "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Активисты устроили акцию протеста возле особняка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки с занимаемого поста. Причина — нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из "списка Гандзюк".

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/Oleksandr.Masovets?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC0RbntAq0KBJlZRWxuf5xcKGnkYYN35hbu3yGZpHJi5UW9fxG6j-R8r_FIaKv-4OAnjG7jQNji6cbm&hc_ref=ARRk6bTx25Bok4Ox6XTdBA4im5XeE6x2z1eKO_pukS0Gv4U9Td2tfNp0W_GEBisT_fY&fref=nf" target="_blank"><ins>Oleksandr Masovets</ins></a></p>

Участники акции "Аваков, уходи!" оставили на заборе его особняка различные надписи и развесили плакаты с текстом "Кто убил Павла Шеремета?", "Кто заказал Катю Гандзюк?", а также с оскорбительными словами в отношении украинского министра — "вор" и "мусор".

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/Oleksandr.Masovets?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC0RbntAq0KBJlZRWxuf5xcKGnkYYN35hbu3yGZpHJi5UW9fxG6j-R8r_FIaKv-4OAnjG7jQNji6cbm&hc_ref=ARRk6bTx25Bok4Ox6XTdBA4im5XeE6x2z1eKO_pukS0Gv4U9Td2tfNp0W_GEBisT_fY&fref=nf" target="_blank"><ins>Oleksandr Masovets</ins></a></p>

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/Oleksandr.Masovets?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC0RbntAq0KBJlZRWxuf5xcKGnkYYN35hbu3yGZpHJi5UW9fxG6j-R8r_FIaKv-4OAnjG7jQNji6cbm&hc_ref=ARRk6bTx25Bok4Ox6XTdBA4im5XeE6x2z1eKO_pukS0Gv4U9Td2tfNp0W_GEBisT_fY&fref=nf" target="_blank"><ins>Oleksandr Masovets</ins></a></p>

Недовольные деятельностью главы МВД Украины скандировали: "Авакова — в отставку, Авакова — на нары!" и жгли фаеры. Демонстранты также призывали отправить в отставку генпрокурора Незалежной Юрия Луценко.

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/Oleksandr.Masovets?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC0RbntAq0KBJlZRWxuf5xcKGnkYYN35hbu3yGZpHJi5UW9fxG6j-R8r_FIaKv-4OAnjG7jQNji6cbm&hc_ref=ARRk6bTx25Bok4Ox6XTdBA4im5XeE6x2z1eKO_pukS0Gv4U9Td2tfNp0W_GEBisT_fY&fref=nf" target="_blank"><ins>Oleksandr Masovets</ins></a></p>

Советнице мэра Херсона, активистке и журналистке Екатерине Гандзюк в июле плеснули в лицо кислотой. 4 ноября она умерла. Из-за обвинений в недобросовестном расследовании покушения на Гандзюк генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении уйти в отставку. Пётр Порошенко его заявление об увольнении не принял.

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