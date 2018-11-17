"Авакова — на нары!" В Киеве разрисовали забор у особняка главы МВД

Демонстранты назвали украинского министра вором и мусором, а также оставили на воротах его дома надпись: "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Активисты устроили акцию протеста возле особняка министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с требованием его отставки с занимаемого поста. Причина — нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из "списка Гандзюк".

Участники акции "Аваков, уходи!" оставили на заборе его особняка различные надписи и развесили плакаты с текстом "Кто убил Павла Шеремета?", "Кто заказал Катю Гандзюк?", а также с оскорбительными словами в отношении украинского министра — "вор" и "мусор".

Недовольные деятельностью главы МВД Украины скандировали: "Авакова — в отставку, Авакова — на нары!" и жгли фаеры. Демонстранты также призывали отправить в отставку генпрокурора Незалежной Юрия Луценко.

Советнице мэра Херсона, активистке и журналистке Екатерине Гандзюк в июле плеснули в лицо кислотой. 4 ноября она умерла. Из-за обвинений в недобросовестном расследовании покушения на Гандзюк генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении уйти в отставку. Пётр Порошенко его заявление об увольнении не принял.