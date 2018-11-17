В Грозном женщина совершила самоподрыв у поста полиции

Как рассказали в МВД, она пыталась приблизиться к КПП, но её вовремя заметили стражи порядка.

В Грозном женщина взорвала себя у контрольно-пропускного пункта полиции. Об этом сообщили в МВД Чечни. Отмечается, что полицейские и гражданские не пострадали.

— На окраине Грозного неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв, — приводит РИА "Новости" слова врио министра внутренних дел по Чеченской Республике генерала полиции Апти Алаудинова.

По его словам, примерно в 16:00 женщина попыталась приблизиться к КПП № 21 в Старопромысловском районе регионального центра. Заметив её странное поведение, полицейские потребовали остановиться.

Увидев у злоумышленницы взрывное устройство, сотрудники МВД выстрелили в воздух, и она привела СВУ в действие.

Ведётся поиск сообщников. На жизни города случившееся не сказалось. Транспорт и магазины работают в обычном режиме.