В Грозном женщина совершила самоподрыв у поста полиции

В Грозном женщина взорвала себя у контрольно-пропускного пункта полиции. Об этом сообщили в МВД Чечни. Отмечается, что полицейские и гражданские не пострадали.
— На окраине Грозного неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв, — приводит РИА "Новости" слова врио министра внутренних дел по Чеченской Республике генерала полиции Апти Алаудинова.
По его словам, примерно в 16:00 женщина попыталась приблизиться к КПП № 21 в Старопромысловском районе регионального центра. Заметив её странное поведение, полицейские потребовали остановиться.
Увидев у злоумышленницы взрывное устройство, сотрудники МВД выстрелили в воздух, и она привела СВУ в действие.
Ведётся поиск сообщников. На жизни города случившееся не сказалось. Транспорт и магазины работают в обычном режиме.
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