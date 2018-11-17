Адвокаты заверили, что Ассанж не поедет в США добровольно

Теперь не исключается, что власти Эквадора могут "сдать" основателя WikiLeaks и аннулировать решение о предоставлении убежища.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не собирается добровольно ехать в США, чтобы предстать перед судом по обвинениям, выдвинутым американским Министерством юстиции. Об этом сообщает АР со ссылкой на адвокатов австралийца Барри Поллака и Карлоса Поведу.

Защита Ассанжа при этом не исключает, что власти Эквадора могут аннулировать решение о предоставлении ему убежища и выдворить основателя WikiLeaks из посольства в Лондоне.

— На Ассанжа не следует возлагать бремя защиты самого себя от уголовных обвинений, когда его обвиняют в том, чем занимается ежедневно любой журналист на свете, — отметил Поллак.

Его коллега Поведа полагает, что власти Эквадора пытаются вынудить Ассанжа покинуть здание диппредставительства в британской столице, ужесточая условия его нахождения в посольстве. Так, адвокат уже заявил, что в случае какого-либо происшествия с Джулианом Ассанжем на Кито возложат полную ответственность.

Ранее сообщалось, что Ассанжу предъявлены обвинения США.