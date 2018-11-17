Адвокаты заверили, что Ассанж не поедет в США добровольно

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не собирается добровольно ехать в США, чтобы предстать перед судом по обвинениям, выдвинутым американским Министерством юстиции. Об этом сообщает АР со ссылкой на адвокатов австралийца Барри Поллака и Карлоса Поведу.
Защита Ассанжа при этом не исключает, что власти Эквадора могут аннулировать решение о предоставлении ему убежища и выдворить основателя WikiLeaks из посольства в Лондоне.
— На Ассанжа не следует возлагать бремя защиты самого себя от уголовных обвинений, когда его обвиняют в том, чем занимается ежедневно любой журналист на свете, — отметил Поллак.
Его коллега Поведа полагает, что власти Эквадора пытаются вынудить Ассанжа покинуть здание диппредставительства в британской столице, ужесточая условия его нахождения в посольстве. Так, адвокат уже заявил, что в случае какого-либо происшествия с Джулианом Ассанжем на Кито возложат полную ответственность.
Ранее сообщалось, что Ассанжу предъявлены обвинения США.
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