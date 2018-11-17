После аварии с автобусом и поездом под Саратовом возбудили уголовное дело

Как ранее сообщалось, в автобусе было семь человек, пятеро из них погибли. Водитель задержан.

После столкновения автобуса и грузового поезда в Саратовской области полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, отметив, что водитель автобуса допустил столкновение на железнодорожном переезде в районе посёлка Озинки. Он задержан.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Как ранее писал Лайф, всего в автобусе с казахстанскими номерами, следовавшем из Саратова в Уральск, было семь граждан Казахстана, пятеро из них погибли.