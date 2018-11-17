"У Шнура уши трубочкой свернулись бы". Газманов рассказал о своей любви к мату

Артист заявил, что никогда не позволит себе ругаться публично из уважения к русским бранным словам.

Певец Олег Газманов рассказал о своём отношении к русскому мату и о том, что его знанию нецензурных выражений позавидовал бы даже лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Об этом он заявил в эфире канала НТВ.

— Я три года ходил в море. Я такие выражения знаю — наверное, у Шнура уши трубочкой бы свернулись, — сказал Газманов.

По словам артиста, матом нужно ругаться, а не разговаривать на нём. Он отметил, что дети в школах бранью именно разговаривают, что обесценивает русский мат. Газманов добавил, что не станет ругаться публично, даже ради всеобщего внимания.

— Это нивелирует его мощь, его силу. У мужчин звучит он дерзко, у детей и женщин — мерзко, — заявил Газманов.

Весной певец заявил, что "бузовщина" и рэп-баттлы — это не творчество.