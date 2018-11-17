Полиция проверяет информацию о рабах на ферме под Волгоградом

По данным СМИ, один из пленников — 38-летний житель Подмосковья, у которого были "некоторые отклонения в развитии".

Полиция проверяет информацию о том, что владелец одной из фермерских хозяйств в Волгоградской области насильно удерживает и заставляет на себя работать нескольких людей, в том числе иностранцев.

— В хуторе Верхние Липки Фроловского района проживает порядка 200 человек. Группа сотрудников полиции туда уже выехала, — цитирует ТАСС представителя областного главка МВД.

Поводом для проверки стала новость радиостанции "Говорит Москва" о том, что 38-летнего жителя Подмосковья Михаила Шаданова против воли удерживают на одной из ферм под Волгоградом и заставляют работать. По словам родственника, у Шаданова были "некоторые отклонения в развитии", а с конца 90-х он вёл "асоциальный образ жизни".

Некоторое время назад он сообщил о своём положении близким и рассказал, что вместе с ним в неволе под наблюдением "хозяина" находится ещё несколько людей из различных регионов и стран.