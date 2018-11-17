В Крыму обнаружили усадьбу боспорского аристократа

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В Крыму обнаружили усадьбу боспорского аристократа

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Фото: ©РИА Новости

Специалисты не исключают, что строил её не просто состоятельный человек, а представитель знати.

Археологи обнаружили в Крыму остатки античного поселения конца V — начала III века до нашей эры — предположительно, крупной загородной усадьбы боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора. Как сообщили ранее в Институте археологии РАН, памятник является поистине уникальным.

— Перед нами — одна из крупнейших сельских усадеб, известных в Крыму, — отметил глава экспедиции Сергей Внуков.

То, как хорошо сохранилась усадьба, может свидетельствовать о том, что её строил не просто состоятельный человек, а представитель знати, член правящей династии или сам царь Боспора. На это косвенно может указывать также привозная посуда и вина из средиземного региона.

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