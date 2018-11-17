Армянская церковь выступила против предоставления автокефалии Украине

Ранее Лайф писал, что польская церковь запретила контакты с киевскими раскольниками.

Армянская апостольская церковь не поддерживает направленные на "расчленение церквей" шаги. Об этом заявил журналистам католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II, комментируя претензии Украины на автокефалию.

— Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности и в этом отношении никогда не может приветствовать шаги, которые направлены на разделение, расчленение церкви Христовой, — подчеркнул священнослужитель.

Патриарх Гарегин II прибыл в Новосибирск вместе с главой Российской и Ново-Нахичеванской епархии архиепископом Езрасом и послом Армении в РФ Варданом Тоганяном, чтобы осветить построенный в городе храм Армянской апостольской церкви.

Ранее Лайф писал, что Польская автокефальная православная церковь запретила своим священникам вступать в контакты с представителями неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата.