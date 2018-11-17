Воздух в городах Калифорнии стал самым загрязнённым в мире

Сан-Франциско, Стоктон и Сакраменто опередили населённые пункты Китая и Индии, которые обычно занимают первые места по уровню задымления.

Воздух в калифорнийских городах стал самым загрязнённым в мире в связи с бушующими в штате лесными пожарами. Об этом сообщает канал CNN.

Как отмечается, американские города опередили китайские и индийские, которые обычно признаются населёнными пунктами с самым загрязнённым воздухом. В настоящее время самая тяжёлая ситуация в Сан-Франциско, Стоктоне и Сакраменто.

Из-за задымления многие учебные заведения в этих городах отменили занятия.

Напомним, лесные пожары в Калифорнии унесли уже более 20 жизней. Практически полностью огнём уничтожен город Парадайс, где сгорели тысячи жилых домов. Ранее сообщалось, что за это время в штате пропало без вести более тысячи человек.