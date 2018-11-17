Умер Евгений Осин

Советский и российский певец Евгений Осин умер на 55-м году жизни у себя дома в Москве. Как стало известно "Рен ТВ", приехавшие на вызов медики констатировали его смерть.

Причина ухода из жизни знаменитого музыканта на данный момент неизвестна. Однако Осин не раз лечился от алкогольной зависимости. Также Дана Борисова рассказывала, что певцу даже могли ампутировать руку из-за заражения.

Евгений Осин родился 4 октября 1964 года в столице, музыкой начал увлекаться с 14 лет. Наибольшую известность певец получил благодаря хитам "Плачет девушка в автомате", "Восьмое Марта", "Таня плюс Володя", "Качка" и "Попутчица".