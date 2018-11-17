"Просто ужас". Дана Борисова рассказала, как пыталась спасти Осина

По словам телеведущей, окружающие хотели помочь артисту, но он настаивал на своём и отказывался.

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала смерть музыканта Евгения Осина. Её слова цитирует телеграм-канал Life Shot.

— Настолько это всё прискорбно и настолько... Просто ужас. Кричали, ко всем обращались... Все хотели ему помочь, готовы были помочь с этой зависимостью, — сказала Борисова.

По её словам, Осин стоял на своём и не хотел принимать помощь от окружающих.

Напомним, сегодня стало известно о том, что артист умер у себя в квартире в Москве.

Осин долгое время лечился от алкоголизма. На почве зависимости он чуть не лишился ноги, после того как сломал её и не стал проходить лечение. Осину уже было не на что жить, он планировал продать квартиру.