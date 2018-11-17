Кошки на душе не скребли. Акинфеев признался, что не жалеет о выходе из сборной

Голкипер ещё раз выразил мнение, что есть достойные замены, которым нужно давать дорогу.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что не жалеет о завершении выступлений за сборную России по футболу.

— Я сделал этот шаг и нисколько не жалею. Кошки на душе не скребли, потому что я понимаю, что это действительно всё, история подошла к концу, — рассказал 32-летний Акинфеев на открытии Аллеи звёзд в столичном торговом центре.

Также он отметил, что есть достойные коллеги, которые могут его заменить и играть лучше, чем он. Спортсмен объяснил, что не видит смысла в том, чтобы держаться за место.

— Любой шаг в жизни нужно делать уверенно, с гордо поднятой головой. Национальная сборная была не один год, не два, а целых 15 лет, — отметил футболист.

Напомним, ранее вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что планирует завершить карьеру до 42 лет.