В центре Москвы ножом ранили полицейского

Сегодня в центре Москвы на Сущёвском Валу 49-летний мужчина ранил ножом сотрудника полиции. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По её словам, медики сообщили полиции, что на этой улице неизвестный угрожает нанести себе раны ножом. На место ЧП прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Марьина Роща.

— Сотрудники полиции попытались пресечь противоправные действия гражданина, опасаясь за его здоровье и здоровье окружающих, однако мужчина нанёс резаную рану одному из полицейских, — отметила Волк.

Полицейскому оказали помощь. Злоумышленника доставили в отделение для разбирательства.