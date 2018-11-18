Результат ликвидации пожара на МНПЗ сняли на видео

Возгорание удалось потушить быстро, без жертв и вреда для окружающей среды. Завод работает в штатном режиме.

Появилось видео с территории МНПЗ, где сегодня произошёл пожар. На снятых очевидцем кадрах видна установка, где было возгорание. Завод работает в штатном режиме, пострадавших нет.

Председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова отметила, что по результатам забора проб воздуха, можно сделать вывод, что качество воздуха в Капотне и других районах города, которые прилегают к заводу, соответсвует нормам. Это подтверждают данные ГУ МЧС РФ по Москве, Росприроднадзора, а также общественных организаций экологического контроля.

— Очень важно, что на Московском НПЗ внедрена современная система промышленной безопасности, которая бережёт людей и оборудование, оперативно реагирует на инциденты, — написала она на своей странице в "Фейсбуке". — Тем не менее мы рассчитываем, что модернизация МНПЗ продолжится и в будущем подобные инциденты будут исключены.

— Работа установки была штатно остановлена автоматизированной системой промышленной безопасности, — рассказали в пресс-службе Московского НПЗ. — Другие объекты предприятия не пострадали.

Как ранее писал Лайф, причиной пожара стало возгорание печи установки каталитического крекинга для переработки нефтепродуктов. В Минэнерго заявили, что угрозы жителям и экологии из-за возгорания нет. Также сообщалось, что произошедшее не вызовет дефицита топлива в Москве.