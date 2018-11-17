В Посольстве России рассказали Лондону, как защититься от "Маши и Медведя"

Среди предложенных методов — создание Центра по противодействию мультфильмам и введение санкций против всех карикатуристов.

Посольство РФ в Лондоне с сарказмом отреагировало на признание мультсериала "Маша и Медведь" российской пропагандой, посоветовав Британии применить для защиты от его влияния "дорогостоящий подход".

— Важный вопрос был поднят The Times сегодня: как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"? Открыть некий Центр по противодействию мультфильмам где-нибудь на Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что нужен решительный и очень дорогостоящий подход, — пошутили представители дипведомства в "Твиттере".

An important issue raised by @thetimes today: How UK can find salvation from “Masha and the Bear”? Launch an Ant-Cartoon Excellence Centre somewhere in the Baltic? Place all cartoonists on EU sanction list? Clearly a decisive – and a very expensive – approach is needed! pic.twitter.com/a05fKE24Be — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 17 ноября 2018 г.

Ранее британское издание The Times назвало мультсериал "Маша и Медведь", который обожают дети из многих стран, инструментом мягкой российской пропаганды. Западные эксперты посчитали, что у Маши "напористый, неприятный характер", а также девочка "слишком решительна и много на себя берёт". Больше всего их смутил эпизод, где главная героиня предстаёт в фуражке пограничника, олицетворяя собой "защищающую свои границы" Россию.