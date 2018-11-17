Тело Евгения Осина в квартире обнаружила его сестра

Тело музыканта Евгения Осина в квартире обнаружила его сестра Альбина. Об этом сообщает Пятый канал.
Певец сутки не выходил на связь. Альбина приехала к нему в квартиру, открыла её своим ключом и увидела брата, лежащего на полу без сознания.
Как отмечает издание, женщине стало плохо и она попросила соседа вызвать скорую помощь.
Осин долгое время лечился от алкоголизма. На почве зависимости он чуть не лишился ноги, после того как сломал её и не стал проходить лечение.
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