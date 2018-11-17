Тело Евгения Осина в квартире обнаружила его сестра

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Тело Евгения Осина в квартире обнаружила его сестра

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Евгений Осин. Фото: Социальные сети

Артист сутки не выходил на связь, и тогда родственница решила съездить к нему домой.

Тело музыканта Евгения Осина в квартире обнаружила его сестра Альбина. Об этом сообщает Пятый канал.

Певец сутки не выходил на связь. Альбина приехала к нему в квартиру, открыла её своим ключом и увидела брата, лежащего на полу без сознания.

Как отмечает издание, женщине стало плохо и она попросила соседа вызвать скорую помощь.

Осин долгое время лечился от алкоголизма. На почве зависимости он чуть не лишился ноги, после того как сломал её и не стал проходить лечение.

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